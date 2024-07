“Grifo, TimeNova offre 8 milioni”, ma l’ambiente è scettico dopo il caso Sciurpa

TuttoMercatoWeb lancia la nuova notizia e anticipa il piano industriale della holding lussemburghese, ma si tema si tratti di una manovra per alzare il prezzo

E’ ancora TuttoMercatoWeb a dare la notizia: i lussemburghesi della TimeNova Holding avrebbero presentato una nuova offerta a Massimiliano Santopadre per acquistare il Perugia. Molto più consistente, all’indomani dell’omologa con cui il Tribunale ha definitivamente accolto l’accordo con l’Agenzia delle Entrate che ha ridotto l’esposizione debitoria del club biancorossa.

Alla luce di questo, la holding con sede in Lussemburgo, che agirebbe per conto di due imprenditori italiani, ha messo sul piatto 8 milioni e mezzo di euro, più un bonus in caso di promozione in Serie B entro due anni.

Un’offerta che superare l’ultima presentata da Claudio Sciurpa e dalla cordata di imprenditori locali da lui aggregata, che dopo i nuovi “ni” di Santopadre ha portato all’interruzione della trattiva con l’imprenditore di Castiglione. Che la holding lussemburghese sarebbe pronta ad affiancare, si apprende, pur di entrare nella proprietà del Perugia Calcio.

Una nuova proposta che però nell’ambiente biancorosso viene accolta con scetticismo. Pensando piuttosto ad un tentativo per far alzare il prezzo di acquisto.

Da TMW danno però anche anticipazioni sul piano industriale in caso di acquisizione del club, in cui la holding sarebbe disposta ad investire tra i 12 e i 16 milioni di euro nelle prossime tre stagioni per rinforzare la squadra per tentare il ritorno almeno tra i cadetti.

E ovviamente sullo sfondo ci sarebbe l’interesse a realizzare un nuovo stadio.

L’altra volta Santopadre aveva declinato l’offerta di Taskiran di 2,2 milioni di euro più un bonus. Ora si attende una sua risposta, con Sciurpa che resta in attesa che in questa estenuante partita si scoprano le carte.