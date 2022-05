Grifo, rabbia e ingenuità: avanti il Brescia (3-2) | Pagelle

16′ pt OCCASIONE BRESCIA Moreo di testa anticipa Curado, Chichizola può solo vedere la palla sfiorare il palo alla sua destra.

17′ pt La finta di Moreo favorisce Bertagnoli a centro area, che sbaglia il controllo e si lascia cadere senza tocco dell’avversario.

37′ pt Sul corner di Burrai, Curado colpisce solo di testa, ma non inquadra la porta.

44′ pt OCCASIONE PERUGIA Il pallone di De Luca supera Joronen, ma Kouan sul secondo palo di testa colpisce l’esterno d ella rete.

45’+3′ pt RIGORE PER IL BRESCIA Il Var richiama l’arbitro Forneau per il pallone che finisce sul braccio di Curado sul tentativo di rovesciata di Leris. L’arbitro Forneau decide per il rigore, tra le proteste dei giocatori del Perugia. Azione del Brescia nata da un fallo inutile di Kouan in pressing fuori dall’area. Ma una decisione che farà discutere: Curado tocca la palla con la mano, girandosi per non rischiare di essere colpito dal tentativo di sforbiciata di Leris, che manca la palla.

45’+5′ GOL BRESCIA Dal dischetto va Pajac, che spiazza Chichizola.

FINE PRIMO TEMPO: Il Brescia parte meglio, ma al primo affondo il Perugia trova in vantaggio. La pressione del Brescia si concretizza in una sola occasione per le Rondinelle, sull’incornata di Moreo. E’ anzi il Perugia a sfiorare il raddoppio ancora con Kouan. Nel finale i padroni di casa trovano il pari in modo piuttosto occasionale: il Perugia concede una punizione dal limite, da cui scaturisce il fallo di mano di Curado, che si girà per non essere colpito al volto e colpisce la palla sul braccio, non attaccato al corpo. Rigore che da regolamento sembra esserci, ma episodio molto sfortunato. I biancorossi protestano piuttosto per alcuni cartellini mancati nei confronti dei giocatori del Brescia. Partita aperta.

5′ st Olivieri si libera e calcia di destro, Joronen respinge in corner.

10′ st OCCASIONE PERUGIA Sulla palla di Falzerano in area De Luca colpisce di testa non inquadrando la porta, togliendo il pallone da Olivieri alle sue spalle. Il centravanti del Perugia era anche in fuorigioco, Olivieri sembrava invece in posizione regolare.

33′ st Sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla arriva a Bertagnoli appostato al limite dell’area, che però calcia lontano dai pali della porta difesa da Chichizola.

44′ st OCCASIONE PERUGIA Santoro va in gol, ma l’arbitro Forneau aveva già fischiato un fallo in area, quando un calciatore del Brescia è caduto in area insieme a Curado. Il replay mostra semmai un fallo ai danni del Perugia, che avrebbe portato al calcio di rigore. Incomprensibile la scelta di Forneau di fischiare prima che l’azione finisse. Proteste del Perugia, Santopadre infuriato in tribuna.

45′ st +2′ OCCASIONE BRESCIA Proia in area gira di testa, la palla esce di poco, con Chichizola fuori causa.

45′ st + 3′ FINISCE IL SECONDO TEMPO, SI VA AI SUPPLEMENTARI Seconda frazione con tanto nervosismo e poche occasioni, nonostante i cambi operati da Corini e Alvini. Nel finale il Perugia trova la rete che avrebbe probabilmente deciso la sfida, ma l’arbitro aveva fischiato in precedenza il classico fallo di confusione. Un episodio che farà molto discutere. Il Perugia ha ancora a disposizione i 30 minuti dei supplementari per provare a vincere la gara e proseguire nei playoff.

12′ pts GOL PERUGIA Matos prende palla al limite dell’area sulla destra, si accentra, il suo tiro trova una deviazione e si infila nell’angolo dove Joronen non può arrivare.

3′ sts GOL BRESCIA Bianchi mette al centro la palla sulla quale non arrivano né Chichizola, né Curado, Aye la metta dentro.

8′ sts OCCASIONE PERUGIA De Luca calcia da punizione angolata, la palla manca non di molto l’incrocio dei pali.

10′ sts Sul corner Zanandrea anticipa tutti, ma non inquadra la porta.

14′ sts GOL BRESCIA Sull’azione in percussione di Jagiello la palla finisce a Bianchi, che batte Chichizola in uscita. Bianchi punisce ancora il Perugia.

15′ + 2′ sts FINISCE 3-2 Il Brescia prosegue nei playoff per la Serie A.

Tabellino e pagelle

Brescia – Perugia 3-2 (1-1 al 90′)

10′ pt Kouan (P), 45’+5′ Pajac (B) rig., 12′ pts Matos (P), 3′ sts Aye (B)

Brescia: Joronen 6, Sabelli 6 (1′ pts Bianchi 8), Cistana 6, Adorni 6, Pajac 6.5 (14′ st Huard 6), Bertagnoli 6 (38′ st Proia 6.5), Bisoli 6, Leris 7, Tramonti 6.5 (14′ st Jagiello 6.5), Moreo 6.5, Palacio 5.5 (38′ st Aye 6.5). All. Corini 7.

Perugia: Chichizola 6, Sgarbi 6.5, Curado 5, Dell’Orco 6 (1′ st Zanandrea 5.5), Falzerano 6 (25′ st Ferrarini) 5.5, Segre 6 (18′ st Santoro 6.5), Burrai 6, Beghetto 7 (10′ pts Carretta 6), Kouan 6.5 (27′ st D’Urso 5), Olivieri 5.5 (43′ st Matos 6.5), De Luca 5.5. All. Alvini 7.

Arbitro Forneau.

