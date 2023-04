Grifo, la porta... dei dubbi e delle polemiche

Sulla faccia di Gori, mentre guarda i tifosi a cui chiede scusa per i due gravi errori, il dramma umano e sportivo di un portiere che pochi minuti prima si era reso protagonista di un clamoroso autogol. Dopo essersi lasciato infilare, nel primo tempo, da un’altra punizione, non certo irresistibile, di Hernani.

E questi non erano stati gli unici errori di una serata che pure era iniziata con un bell’intervento sulla conclusione di Bouah. Il pallone poi perso in presa alta, dopo lo scontro con un compagno, era sembrato “normale” per un portiere che, nelle uscite, non ha mai dato sicurezze in questa stagione. Tra i pali, però, Gori si era spesso riscattato. E il doppio infortunio di mercoledì sera, frutto di due errori di valutazione sulla palla che gli rimbalza davanti, in pochi se lo sarebbero aspettato.

Pur nel rispetto dell’uomo e del professionista (a cui la Curva Nord non ha fatto mancare il proprio incitamento, capendo il momento) i tifosi si interrogano sulle prestazioni di Gori. Vista l’importanza del del portiere, ruolo in cui ogni errore (così come ogni intervento strepitoso) può valere punti. Sempre più pesanti, in questo momento della stagione.

Pesa anche il confronto (sportivo) con Chichizola, che fu grande protagonista della scorsa stagione, culminata con l’approdo ai playoff.

Ma a questo punto della stagione, nel pieno della lotta salvezza, il Perugia ha bisogno del miglior Gori. I bilanci, con il portiere preso in prestito dalla Juventus, si faranno alla fine.