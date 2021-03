Grifo, la perla di Elia a Imola vale i 3 punti

Il funambolo biancorosso supera il portiere di casa con un tocco della suola e deposita la palla in rete | Cronaca e pagelle

Missione compiuta per il Grifo, che a Imola conquista i 3 punti che lasciano ancora accesa la speranza della difficilissima rincorsa sul Padova. Il Perugia ha però il demerito di lasciare aperta la partita fino all’ultimo, contro un avversario decisamente modesto. L’episodio negativo, questa volta, fortunatamente non arriva e i Grifoni riescono a capitalizzare al massimo la splendida rete di Elia, il migliore in campo, che ruba palla agli avversari, supera il portiere Siano in uscita con un tocco con la suola alla Totti e deposita la palla in rete.

Tabellino e pagelle

Imolese – Perugia 0-1

40′ pt Elia (P)

Imolese: Siano 6.5, D’Alena 5.5 (32′ st Onisa 6), Angeli 6, Provenzano 5.5 (35′ st Masala 6), Polidori 6, Bentivegna sv (27′ pt Morachioli 6), Boccardi 4.5 (35′ st Alboni 6), Piovanello 6 (32′ st Tommasini 6), Aurelio 6, Lombardi 5, Carini 5.5. All. Catalano 6. A disp.: Rossi, Nannetti, Pilati, Sabattini, Cerretti, Mattiolo, Laghi.

Perugia: Minelli 6, Angella 6, Monaco 6.5, Elia 8 (44′ st Moscati sv), Burrai 6 (24′ st Sounas 6.5), Di Noia 6.5, Kouan 7, Vanbaleghem 6, Murano 6 (12′ st Melchiorri 5.5), Minesso 5.5 (12′ st Falzerano 6), Cancellotti 6. All. Caserta 6. A disp.: Fulignati (GK), Bocci (GK), Rosi, Favalli, Negro, Crialese, Bianchimano, Vano.

Arbitro Di Graci di Como.

La partita

Il Perugia prova subito a fare la partita, ma senza riuscire ad impensierire Siano.

24′ pt Murano spara alto il pallone respinto da D’Alena.

33′ pt Prima vera occasione del Grifo con Elia che, servito da Di Noia, entra in area, ma il suo destro viene parato a terra da Siano.

35′ pt Murano va giù in area imolese dopo un contatto con Polidori: per l’arbitro è tutto regolare.

37′ pt Angella stacca di testa e anticipa il portiere ospite sul corner calciato da Burrai, ma la palla si perde sopra la traversa.

40′ pt GOL PERUGIA Elia ruba palla a Boccardi, beffa Siano in uscita e deposita la palla in rete.

43′ pt Il destro di Murano sfiora il palo, con Murano ormai battuto. Grifo vicinissimo al raddoppio.

48′ pt MInelli blocca senza problemi il colpo di testa centrale di Provenzano.

6′ st Elia, servito da Burrai, prova a sorprendere Siano dal fondo, ma il portiere imolese riesce a deviare in corner.

20′ st Minelli respinge lo spiovente di Piovanello che rischiava di trasformarsi in un tiro insidioso.

32′ st Il Grifo prova a chiudere la partita, ma senza troppa convinzione. Il tiro di Melchiorri è respinto da Siano in uscita.

40′ st Angella rischia sul passaggio all’indietro per Minelli, ma l’Imolese non riesce ad approfittarne.

La gara finisce qui. La splendida rete di Elia vale i 3 punti per il Perugia. Vittoria meritata per i Grifoni, che ancora una volta non riescono a chiudere le partite. Questa volta, però, non c’è la beffa finale come accaduto in altre trasferte.