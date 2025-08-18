 Greta Thunberg blocca raffineria in Norvegia: "Il petrolio è morte" - Tuttoggi.info
Greta Thunberg blocca raffineria in Norvegia: “Il petrolio è morte”

Greta Thunberg blocca raffineria in Norvegia: “Il petrolio è morte”

Lun, 18/08/2025 - 12:03

(Adnkronos) – Greta Thunberg alla guida di circa 200 attivisti per il clima per bloccare la più grande raffineria di petrolio norvegese. L’azione mira a chiedere lo stop dell’industria petrolifera del Paese. Gli attivisti di Extinction Rebellion si sono piazzati sulla strada, bloccando l’ingresso della raffineria di Mongstad a Bergen, sulla costa sud-occidentale della Norvegia, mentre kayak e barche a vela ostruivano l’ingresso del porto. “Siamo qui perché è chiarissimo che non c’è futuro nel petrolio. I combustibili fossili portano morte e distruzione”, ha dichiarato Thunberg aggiungendo che i produttori di petrolio come la Norvegia “hanno le mani sporche di sangue”. 

Gli attivisti hanno dichiarato che intendono proseguire con una serie di proteste in Norvegia per tutta la settimana. La raffineria di Mongstad è di proprietà del colosso petrolifero norvegese Equinor, la cui maggioranza è detenuta dallo Stato. Gli attivisti hanno chiesto ai politici norvegesi di presentare “un piano per eliminare gradualmente petrolio e gas”. 

La Norvegia, il maggiore produttore di petrolio e gas dell’Europa occidentale, viene regolarmente criticata per la sua produzione di petrolio e gas. Oslo insiste sul fatto che la sua industria crea posti di lavoro e sviluppa know-how, e sottolinea l’importanza di garantire forniture energetiche stabili all’Europa. Equinor ha dichiarato che intende mantenere stabile la sua produzione di petrolio nel Paese a 1,2 milioni di barili al giorno fino al 2035 e prevede di produrre 40 miliardi di metri cubi (52 miliardi di iarde cubiche) di gas all’anno entro il 2035. 

