Green pass, verifiche al Trasimeno: multe in un solo bar

Il bilancio delle verifiche dei carabinieri, non solo sul rispetto delle regole anti Covid

Controlli sui Green pass in 73 esercizi del Trasimeno, multe in un solo, dove un cliente era privo di carta verde ed è stato sanzionato insieme al titolare. Questo il bilancio dei carabinieri di Città della Pieve sui controlli effettuati negli ultimi giorni nel comprensorio. In tutto sono stati 218 i Green pass controllati.

Ma i controlli non hanno riguardato solo il rispetto della normativa anti Covid.

Sono stati infatti verificati 238 veicoli, elevando 8 contravvenzioni al Codice della Strada per un importo totale di 682 euro. Controllate di 422 persone, 91 delle quali gravate da precedenti di polizia.

Effettuate 4 perquisizioni personali e veicolari, con una contestazione nei confronti di un individuo segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, trovato in possesso di 1 grammo di cocaina.