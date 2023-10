Green Deal, via libera Ue a pacchetto di aiuti da 100 milioni - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 100 milioni di euro a sostegno della produzione di elettrolizzatori per promuovere la transizione verso un’economia a zero emissioni nette, in linea con il piano industriale del Green Deal. Il regime è stato approvato nell’ambito del quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato che la Commissione ha adottato il 9 marzo scorso per sostenere misure in settori che sono fondamentali per la transizione verde e la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili.

