Gravina "Torneo da chiudere, alternativa play-off e out" - Tuttoggi

“Abbiamo una sola esigenza, quella di chiudere i campionati sul terreno di gioco fino all’ultima giornata. Abbiamo tenuto una garanzia, il format diverso dei play-off e play-out, come auspicato dalla Uefa, prima di far ricorso eventualmente all’algoritmo”. Così il presidente della Figc Gabriele Gravina al termine del Consiglio Federale che ha approvato le linee guida sui campionati in caso di nuovo stop per Covid-19.

spf/gm