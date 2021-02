Gravina e Raggi avviano il progetto "Calciosociale" a Corviale - Tuttoggi

A Corviale scendono in campo i valori e le buone azioni: rispetto, responsabilità, pari opportunità, comunicazione, ascolto, valorizzazione delle differenze, senso civico, cooperazione e uguaglianza. È quanto hanno ribadito la Sindaca di Roma Virginia Raggi e il Presidente della Figc Gabriele Gravina, che hanno confermato il massimo sostegno al progetto di Massimo Vallati, Presidente di Calciosociale, recandosi personalmente dove sorgerà il nuovo campo di calcio a 11. La Figc è stata una dei primi sostenitori per la realizzazione del campo in erba artificiale e attraverso il Settore Giovanile e Scolastico sta anche sviluppando un protocollo ad hoc per esportare il modello Corviale in altre realtà del Paese.

mac/gm