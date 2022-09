Grave lutto per l’ex Perugia e Ternana Fabio Liverani

Da calciatore Fabio Liverani era esploso nel Perugia di Serse Cosmi, che prelevato dalla Viterbese in C, lo ha fatto esordire in Serie A. Nella stagione 2000/01 Liverani si è messo in mostra come uno dei migliori centrocampisti del campionato, vestendo anche la maglia azzurra. L’esordio in Nazionale proprio a Perugia, il 25 aprile 2001, nella partita Italia – Sudafrica.

Numerose le attestazioni di cordoglio e di vicinanza che sono state manifestate dal mondo sportivo a Fabio Liverani e ai figli Mattia e Lucrezia.