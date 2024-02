Grave infortunio per Goggia, doppia frattura in allenamento - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Brutte notizie per l’Italsci nella ‘fase caldà della Coppa del Mondo. Sofia Goggia è caduta nel corso di un allenamento di gigante che si teneva sulla pista Casola di Pontedilegno, inforcando con la gamba destra in una porta che girava verso destra. Trasportata in elicottero a Milano per gli accertamenti di rito, la 31enne campionessa olimpica nella discesa a Pyeongchang 2018, vincitrice di quattro Coppette di libera e di due medaglie mondiali, è stata sottoposta presso la Clinica La Madonnina di Milano ad una Tac e a una risonanza magnetica che hanno evidenziato una frattura della tibia e del malleolo tibiale della gamba destra, le quali saranno ridotte chirurgicamente nel corso del pomeriggio. L’operazione verrà effettuata dal dottor Andrea Panzeri, presidente della Commissione Medica Fisi, in collaborazione con il dottor Riccardo Accetta, responsabile dell’UO di Traumatologia dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio. Per Goggia, dunque, stagione finita.

