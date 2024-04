Gratteri "Si può cambiare la Costituzione, ma prima si studi" - Tuttoggi.info

NEW YORK (USA) (ITALPRESS) – “Si sta discutendo molto in Italia di riforme della Costituzione, certo nulla è immutabile, anche la Costituzione si può cambiare, però consiglierei di studiare prima, perché poi magari molti votano senza conoscere cosa stanno

votando. Potrebbe capitare, quindi bisogna studiare… La Costituzione è la nostra bussola”. Lo ha detto, al termine della Conferenza tenuta all’Istituto Italiano di Cultura di New York e

organizzata per i 40 anni della Fondazione Magna Grecia, il Procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri.

