Grandi "Bene adesione Hotel Milano Scala a iniziativa per gli alberi" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “Milano per gli alberi parte dal disastro del 25 luglio, quando abbiamo assistito alla caduta di migliaia di alberi, frutto del cambiamento climatico. Abbiamo lanciato un appello chiedendo di partecipare anche economicamente alla ricostruzione: il fatto che l’Hotel Milano Scala abbia partecipato in maniera così entusiastica per noi è un segno molto importante”. A dirlo l’assessore Ambiente e Verde del Comune di Milano, Elena Grandi, a margine di un evento nel capoluogo lombardo

col/xp2/fsc/gsl