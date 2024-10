Grande successo a Città della Pieve per “Poesia Trasimeno”: edizione 2024 con autori da tutta Italia e un lungo elenco di premiati - Tuttoggi.info

Si è conclusa con un grande successo di pubblico, decine di autori intervenuti praticamente da tutte le regioni d’Italia e un lungo elenco di premiati la terza edizione di “Poesia Trasimeno”, svoltasi nello scorso weekend a Città della Pieve.

La manifestazione, sostenuta dal Comune di Città della Pieve, dal GAL Trasimeno-Orvietano, dal Rotary Club Città della Pieve “Terre del Perugino”, dal Consorzio “Il croco di Pietro Perugino – Zafferano di Città della Pieve – Alberto Viganò” e dall’Associazione Europa Comunica Cultura, nella due giorni di svolgimento ha posto all’attenzione di appassionati e curiosi elaborati di pregevole fattura, ampliando ancora d più l’interesse per un mondo, quello della scrittura e della poesia in particolare, che ha ancora molto da dire. Tanto è vero che la giuria del festival, presieduta da Bruno Mohorovich e composta anche dai giurati Deanna Mannaioli (scrittrice e poetessa), Beatrice Martelli (giornalista), Marco Canonico (editor), Furio Durando (poeta e storico dell’arte) e Antonello Montinaro (giornalista) con il contributo in segreteria di Lucia Mattioli, ha dovuto fare gli straordinari svolgendo un impegnativo e minuzioso lavoro per esaminare e valutare gli oltre 200 autori le cui composizioni poetiche hanno abbracciato un po’ tutti gli stili, gli argomenti e perfino i territori di provenienza.

Tre le categorie in concorso. Per la sezione “Poesia inedita”, al primo posto si è classificata Marina Palazzetti con il componimento intitolato “Universo”. Al secondo posto Roberto Puglisi, mentre terzi ex aequo sono risultati Daniela De Micheli, Jessica Vesprini e Federico D’Amore. Il premio del Presidente di giuria è andato a Emanuele Paceschi. Per la sezione “Poesia edita” successo, invece, per Giovanni Petta con “Arcobaleno a volte” (Edizione Ensemble). Due i classificati al secondo posto: Francesca Innocenzi e Daniele Ricci; tre ex aequo al terzo: Marco Brogi, Francesco Curto e Mauro Liggi. Il Presidente di giuria ha poi riservato il rispettivo premio speciale a Paolo Angelucci. Infine. La seguitissima sezione riservata alla poesia dialettale: qui la vittoria è arrisa a Walter Trebbi con “Puesi de Pis”. Secondi ex aequo Vincenzo Aruta e Giampiero Mirabassi; due autori ex aequo anche sul terzo gradino del podio: Daniela Gregorini e Stefano Vicarelli. Anche in questo caso era previsto il premio del Presidente di giuria che è andato appannaggio di Roberta Tirelli.

Numerosi i consensi rivolti agli organizzatori Jean Luc Bertoni e Marco Pareti, anche per il panel di ospiti intervenuti alla manifestazione, per la location prescelta (il Palazzo della Corgna) e il coinvolgimento delle scuole del territorio che sono state premiate da Gabriella Urbani, presidente del Rotary Club Città della Pieve, e da Maria Luisa Albareti per i componimenti realizzati in classe. Tutti elementi che spingono convintamente a puntare all’edizione 2025 con crescente entusiasmo e nuovi e importanti sforzi organizzativi sempre sotto il segno della poesia di qualità.

Luogo: Palazzo della Corgna, Piazza Gramsci, 1, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA