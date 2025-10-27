 Grande Fratello, stasera 27 ottobre: torna Sonia Bruganelli come ospite - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Grande Fratello, stasera 27 ottobre: torna Sonia Bruganelli come ospite

tecnical

Grande Fratello, stasera 27 ottobre: torna Sonia Bruganelli come ospite

Lun, 27/10/2025 - 14:03

Condividi su:

(Adnkronos) – Stasera, lunedì 27 ottobre, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con ‘Grande Fratello’, il reality show condotto da Simona Ventura. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi e anche, questa settimana, ospite d’eccezione Sonia Bruganelli. 

 

Dopo le rivelazioni fatte nei giorni scorsi alla Ventura, Valentina – la compagna di Domenico – torna nella Casa per un duro confronto con Benedetta e con lo stesso Domenico. Questa sera si approfondirà la storia di Donatella: dietro la sua simpatia e la sua apparente leggerezza, si nasconde un passato doloroso e difficile con cui ha fatto i conti tutta la vita. Per lei una dolce sorpresa: potrà incontrare la madre. 

 

Riflettori puntati sul rapporto tra Omer e Rasha, tra loro sta nascendo una complicità speciale? Spazio poi al televoto. Chi tra Matteo, Benedetta e Rasha dovrà lasciare definitivamente il gioco? Appuntamento per scoprirlo stasera alle 21.30 su Canale 5.  

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!