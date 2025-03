Grande Fratello, Lorenzo Spolverato chi è: dalle polemiche all'amore con Shaila Gatta - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Lorenzo Spolverato è uno dei finalisti del Grande Fratello. È stato sicuramente uno dei concorrenti più controversi della 18esima edizione del reality show di Alfonso Signorini, finito più volte al centro di polemiche per il suo atteggiamento considerato dai telespettatori “maschilista” e poco “rispettoso” nei confronti degli altri inquilini. Ma chi è Lorenzo Spolverato?

Lorenzo Spolverato ha 27 anni e più volte nella Casa del Grande Fratello ha parlato di aver vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano: “Vengo da una famiglia molto umile. A casa mancavano sempre i soldi e il cibo. Ogni volta che ci penso è difficile”, aveva detto.

A soli 15 anni, Spolverato ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sulla sua famiglia, con cui ha un ottimo rapporto. Prima di entrare come concorrente nella Casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha lavorato in diversi settori: ha fatto cameriere, il sommelier, il bodyguard e l’animatore nei villaggi turistici, prima di diventare un modello. Ma nel video di presentazione aveva raccontato che il suo sogno è quello di diventare un attore, per questo ha seguito un corso di recitazione. Durante questi anni ha partecipato a spot pubblicitari, cortometraggi e produzioni teatrali.

Lorenzo Spolverato ha più volte manifestato il suo amore per lo sport. In passato è stato portiere di pallanuoto per la squadra Canottieri Milano, nella categoria under 18. Ha anche praticato kickboxing per diversi anni a livello agonistico.

Prima del Grande Fratello, tra le partecipazioni nel piccolo schermo c’è quella come tentatore di ‘Temptation Island’ nel 2020.

Spolverato è stato il primo concorrente del reality show in onda su Canale 5 a essere eletto come

finalista

. Tuttavia, la sua presenza nel reality show ha fatto molto discutere sin dalle prime puntate.

Sugli episodi di violenza si è espresso anche Gianni Ippoliti a ‘Uno Mattina in famiglia’: “Arrivano segnalazioni su episodi di bullismo, di violenza, di bestemmie, di parolacce da parte di un concorrente del Grande Fratello. Questo concorrente rimane ancora in trasmissione, cos’altro deve fare uno dopo aver bestemmiato, dopo aver bullizzato e dopo aver aggredito per rimanere ancora in televisione?”.

Nel corso del reality show Lorenzo si è avvicinato prima alla concorrente Helena Prestes e poi alla ballerina Shaila Gatta. Con l’ex velina, l’interesse nasce dopo aver trascorso insieme una settimana in Spagna in ‘erasmus’ del ‘Gran Hermano’. Rientrati nella Casa del Grande Fratello, tra i due comincia una vera e propria relazione, fatta di passione ma anche tante discussioni. Un amore molto passionale che non sembra sia mai riuscito a trovare un equilibrio.