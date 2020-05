Grand C4 SpaceTourer ora anche in versione speciale “C-Series” - Tuttoggi

Citroën, da sempre attenta alle aspettative dei suoi clienti, con Grand C4 SpaceTourer, è stata in grado di offrire una risposta pertinente e distintiva, realizzata sulla base del programma Citroën Advanced Comfort che pone il comfort al centro dello sviluppo delle auto della Marca, un comfort globale, moderno e per tutti gli occupanti. Ssi distingue per il suo design moderno e innovativo all’esterno come all’interno, il suo comfort delle sospensioni o il suo abitacolo accogliente e luminoso grazie al suo parabrezza panoramico. È spazioso e offre grande abitabilità e modularità, con 5 sedili posteriori individuali e ripiegabili a tavolino di cui 3 posti in fila 2 della stessa larghezza, con schienale reclinabile e scorrevoli e un bagagliaio con capacità fino a 704 l. Connesso e tecnologico, offre 15 aiuti alla guida per semplificare la guida quotidiana e motorizzazioni performanti ed efficienti.

La serie speciale trasversale “C-Series”, presentata a fine 2019, dopo SUV C3 Aircross, C4 Cactus, Nuova C3 e SUV C5 Aircross, è ora proposta su Grand C4 SpaceTourer, La serie speciale sottolinea il carattere e il comfort dei modelli e si distingue per colori e materiali specifici oltre agli equipaggiamenti che facilitano la vita a bordo. All’esterno, il design moderno e tecnologico di Grand C4 SpaceTourer è personalizzato dal badge distintivo “C-Series” in rilievo sotto agli specchietti retrovisori. I colori per la carrozzeria sobri ed eleganti di Grand C4 SpaceTourer sono tutti disponibili per questa serie speciale: Bianco Absolut, Nero Onyx, Sabbia, Grigio Artense, Grigio Platinium, Rosso Rubino e Blu Alchemy. Si abbinano con eleganza ai profili cromati nella tinta Silver delle superfici vetrate laterali, vera firma di Grand C4 SpaceTourer che sottolinea il grande spazio a bordo. All’interno si distingue per un ambiente specifico. Il rivestimento grigio morbido al tatto della plancia e dei pannelli delle portiere si abbinano ai sedili in tessuto grigio personalizzati con impunture rosse e con etichetta “C-Series”.

Si aggiungono: maniglie delle portiere nero lucido, tappetini specifici anteriori e posteriori con impunture rosse e una decorazione personalizzata del battitacco delle porte anteriori. La versione “C-Series” si posiziona tra le versioni Feel e Shine, e offre, tecnologie di connettività che migliorano la vita quotidiana di conducente e passeggeri con i sistemi di navigazione, assistenza e duplicazione del proprio smartphone: Connect Nav, Connect Assist, Connect Play. Equipaggiamenti che facilitano la vita quotidiana: telecamera di retromarcia, freno di stazionamento elettrico automatico, fari fendinebbia con funzione Cornering Light. Calotte degli specchietti esterni Nero Onyx e i cerchi in lega 17’’ Zephyr diamantati Black per sottolineare il design fluido e moderno di Grand C4 SpaceTourer.

(ITALPRESS).