Gran Turismo, il pilota ternano Pegoraro domina a Imola su Ferrari - Tuttoggi.info

Campionato italiano di Gran Turismo, il pilota di Terni, Lorenzo Pegoraro protagonista con il Team Best Lap e il compagno Patrinicola

Bella affermazione per il pilota ternano Lorenzo Pegoraro che, in equipaggio con il siciliano Simone Patrinicola (Ferrari 488 Challenge Evo2), ha trionfato domenica 2 giugno ad Imola nel campionato italiano Gran Turismo. La vittoria dei due piloti del team Best Lap è arrivata nella seconda gara della serie Sprint. Nel primo stint, Patrinicola con una partenza impressionante ha guadagnato la seconda piazza, poi nel secondo stint Pegoraro ha conquistato subito la testa della corsa, ai danni del britannico Cristopher Milner (Lamborghini), andando a conquistare il prestigioso successo sul circuito di Imola. Ora il prossimo appuntamento in calendario è quello del Mugello, il 24 e 25 agosto.

“È stata una gara molto combattuta e finalmente siamo riusciti a ottenere il risultato che cercavamo – spiega Pegoraro – il mio compagno di squadra ha fatto una partenza magistrale che ha contribuito a guadagnare 3 posizioni. Sono entrato al secondo stint molto concentrato ed ho iniziato a spingere forte guadagnando e gestendo il primo posto. È stata una grande soddisfazione vedere la bandiera a scacchi”.