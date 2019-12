Gran Galà dell’Ospedale, presentata la 3^ edizione della serata di beneficenza - Tuttoggi

Tutto pronto per la terza edizione del Gran Galà dell’Ospedale, che si terrà sabato 11 gennaio al Formula Uno Disco di Città di Castello.

La serata, organizzata dal Cral del presidio ospedaliero Alto Tevere con il patrocinio di Usl Umbria 1, Comune di Città di Castello e Sogepu, è stata presentata nel corso di una conferenza stampa, tenutasi stamattina alla Sala Coli dell’ospedale tifernate, dal direttore sanitario della Usl Umbria 1 Silvio Pasqui, dall’assessore a Turismo e Commercio Riccardo Carletti e dalla presidente del Cral del presidio ospedaliero Alto Tevere Patrizia Selleri.

L’intero incasso della serata, animata dalla musica di Dj Emme, sarà utilizzato per migliorare in termini di accoglienza e sicurezza le strutture ospedaliere e territoriali altotiberine. Nello specifico, grazie ai fondi raccolti, si proseguirà con una sistemazione degli spogliatoi dei dipendenti, con l’acquisto di arredi per l’esterno della struttura ospedaliera (panchine, tavoli…) e la sostituzione di tutte le chiusure degli armadietti presenti nelle camere di degenza.

Per informazioni e prenotazioni telefonare ai numeri 3397535586, 3475900500, 3382417576.

“Siamo alla terza edizione del veglione di beneficenza, che nel corso del tempo ha riscosso un successo crescente e che rappresenta un bellissimo esempio – ha spiegato il direttore sanitario Pasqui – di come la città, il volontariato e l’ospedale lavorino insieme per far crescere e migliorare il presidio ospedaliero che ha bisogno della collaborazione di tutti. Le associazioni e il Cral sono una risorsa fondamentale per la struttura e si spera di continuare su questa strada per aumentare sempre di più la qualità dei servizi e dell’accoglienza”.

“Il Galà dell’ospedale è un appuntamento ormai consolidato – ha aggiunto l’assessore Carletti – nel panorama delle iniziative di solidarietà, che a livello locale e comprensoriale si svolgono sul territorio. Le istituzioni e il Comune saranno sempre a fianco dei dipendenti di Usl e Cral, che organizza questa occasione di svago e di divertimento finalizzata alla raccolta fondi per iniziative benefiche. E’ un segnale importante che la comunità locale saprà apprezzare”.

“Ringrazio l’assessore Carletti che ci ha permesso di riportare il Gran Galà a Città di Castello e di poterlo organizzare come apertura della stagione dei veglioni rionali. Si chiede – ha detto Patrizia Selleri, presidente del Cral – una forte partecipazione di tutti gli operatori, della popolazione, delle associazioni di volontariato e dei club di servizio, in quanto il progetto di quest’anno è ambizioso e richiede uno sforzo maggiore. Lo scorso anno grazie al ricavato del 2^ Gran Galà dell’Ospedale, sarà possibile, al termine dei lavori di ristrutturazione, ridisegnare tutta la segnaletica a terra e verticale dell’ospedale di Umbertide, per favorire l’accesso dei cittadini negli ingressi corretti dei servizi e delle unità operative. Tutto questo è stato possibile grazie ai cittadini e agli operatori sanitari che hanno partecipato numerosi alla serata ed al contributo degli sponsor”.