Gran Galà 2024, l'Inter domina nella serata delle stelle del calcio italiano - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Lo scudetto della stella porta l’Inter a fare scorpacciata di riconoscimenti al Gran Galà del Calcio 2024. La serata di lusso incorniciata dal Super Studio Maxi di Milano ha incoronato i nerazzurri squadra dell’anno, mentre Simone Inzaghi è stato premiato come miglior allenatore dell’ultima stagione. La fotografia di un domino evidente in Serie A.

"Mi fa molto piacere essere qua e ricevere il riconoscimento da Spalletti" ha spiegato Simone Inzaghi sul palco del Gran Galà, accanto ai conduttori Fabio Caressa e Federica Masolin. "Questo premio voglio condividerlo con i miei calciatori e con la società, che mi ha messo a disposizione tutto in questi 3 anni e mezzo. Ovviamente, anche con i nostri tifosi". Inzaghi è tornato anche su Fiorentina-Inter e su quanto accaduto a Bove: "È stata una serata difficile e ci sono stati attimi non semplici, ma il mondo del calcio ieri sera ha fatto una grandissima figura. Vedere lo stadio e tutta Italia stringersi attorno a Edoardo è stato un bellissimo esempio".

Nel corso della serata, sono stati consegnati tanti altri premi. Il primo riconoscimento è stato per Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 dello Spezia votato miglior giovane dell’ultima Serie B. Poi, ancora una vittoria per Daniele Orsato come miglior arbitro e di nuovo Inter con Marcus Thuram. L’attaccante francese ha staccato la concorrenza per il gol più bello della stagione 2023-24, quello segnato il 16 settembre 2023 contro il Milan. Un destro all’incrocio valso per i nerazzurri il momentaneo 2-0 nel derby, poi vinto con un rumoroso 5-1. Attesi adesso il miglior calciatore dell'anno e la top 11 del campionato.