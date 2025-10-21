Gran finale a Massa Martana per il Trofeo Grifoflex 2025 - Tuttoggi.info

Brilla più che mai la giovane Umbria del pedale nell’ultimo atto del Trofeo Grifoflex. Con la Martani Superbike Kids di sabato 18 ottobre è calato infatti il sipario sull’edizione 2025 del circuito di gare, promosso dal Comitato Regionale della Federciclismo, dedicato alla categoria Giovanissimi (6-12 anni), che ha vissuto un altro capitolo di successo per partecipazione e qualità degli eventi organizzati.

All’ombra dei Monti Martani si è conclusa un’avventura, iniziata lo scorso 27 aprile, che ha visto le formazioni umbre e non solo sfidarsi in un’avvincente giostra di 9 tappe, distribuite in ogni angolo del cuore verde d’Italia. Il circuito si è inoltre proposto quest’anno in una veste sempre più orientata alla multidisciplina, con le prove di Short Track e Mini Enduro che hanno trovato ancora più posto in un calendario comunque scandito in via maggioritaria dalle prove su Strada. Una soluzione che ha permesso di ampliare la platea delle società partecipanti e di promuovere l’attività in tutte le sue forme, mettendo in vetrina specialità, magari, meno tradizionali ma molto apprezzate dai bambini.

Proprio il Cross Country e il format dello Short Track sono stati i protagonisti della manche conclusiva di sabato, ospitata in una location, come quella dell’Agriturismo Orsini di Massa Martana, rivelatasi ideale per manifestazioni di questo genere. Il circuito di 400 m disegnato per l’occasione dagli organizzatori della Perfect Cycling MTB ha riscosso i favori del pubblico presente e, soprattutto dei 65 piccoli partecipanti, che si sono potuti misurare con una prova tecnica ma commisurata al livello di tutte le 6 classi di età al via.

In un clima di festa e aggregazione si sono quindi svolte, al termine delle batterie, le premiazioni finali del Trofeo Grifoflex. Piatto forte della cerimonia le bici, griffate dal title sponsor del circuito, riservate alle prime quattro società della graduatoria finale. Ad aggiudicarsele, tra l’entusiasmo e la gioia dei rispettivi piccoli tesserati, sono state nell’ordine la Gubbio Ciclismo Mocaiana, il Foligno Cycling Team, l’UC Foligno Start e il GS Avis Amelia. Ospiti d’onore della manche finale Luca Spaccini (titolare e ad della Grifo Flex SPA) e Domenico Ignozza (rappresentante comitati territoriali Giunta Nazionale CONI), che hanno espresso tutta la loro approvazione per l’atmosfera che ha accompagnato l’intero pomeriggio. Grande soddisfazione anche per il presidente del CR Umbria della Federciclismo Roberto Cocchieri e per i vice Lucio Saccarelli ed Ernelio Massarucci, presenti sul tracciato sin dalla partenza della prima batteria per assicurarsi della piena riuscita di ogni fase della manifestazione. Appuntamento ora all’edizione 2026 per una nuova giostra dedicata al futuro del movimento regionale.

L’elenco delle società umbre protagoniste del Trofeo Grifoflex 2025: ASD 2010 Gravity Team – Spoleto, ASD Altotevere Bike, ASD Nestor Marsciano, ASD CT Massa Martana, ASD UC Foligno Start, ASD Team Bike Miranda, BKE Cycling Team, Foligno Cycling Team, GS AVIS MTB Amelia ASD, Gubbio Ciclismo Mocaiana, Just BMX ASD, Martani Tuderbike MTB Team, Ruota Libera Terni, Team Powebikes, Triono Racing SC Centrobici, UC Città di Castello ASD.



