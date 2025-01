Grafiche Millefiorini, in distribuzione gratuitamente il calendario 2025 con le foto storiche della Collezione ‘Aleandro Scaramucci’ - Tuttoggi.info

Come da tradizione, anche quest’anno, il calendario delle Grafiche Millefiorini viene distribuito gratuitamente nelle edicole della Valnerina. Quest’anno le Grafiche Millefiorini hanno voluto rendere omaggio ad Aleandro Scaramucci, Cavaliere al Merito della Repubblica, che nella seconda metà del Novecento ha dato vita a Norcia allo ‘Studio 27’ solgendo l’attività di fotografo e grafico, diventando punto di riferimento di una clientela fatta di imprenditori, commercianti, famiglie e appassionati del settore che ne hanno sempre apprezzato la professionalità e la qualità dei servizi.

La collezione di ‘Aleandro Scaramucci’ conserva fotografie e negativi prodotti dal 1980 al 2006 nella conduzione della propria attività oltre a quelle dei fotografi Filippo Caramitti (n. 1872 – m. 1859 ) e Angelo Di Giovambattista (1911 – 1988) attivi a Norcia nella prima metà del Novecento.

Tutto questo materiale è stato donato per la catalogazione e valorizzazione alla pro loco di Ancarano nell’ambito del progetto ‘Archivio della Memoria’ che un gruppo di volontari – Riccardo Baldini, Adelindo Capparelli, Rita Chiaverini, Luisa Palmieri, Riziero Orsini, Venanzio Santucci – stanno portando avanti nella consapevolezza che coltivare la memoria può aiutare a garantire, nel trascorrere del tempo, il presente e il futuro della comunità.

Dal copioso materiale della Collezione Scaramucci sono stati recuperati dall’oblio del tempo dodici scatti in bianco e nero che fanno riaffiorare i volti di persone, le immagini di gite, manifestazioni, momenti di vita quotidiana, vicende locali della Norcia di un tempo oggi scomparsa e quasi dimenticata.

Gli avvenimenti riportati in queste immagini potranno suscitare ricordi ed emozioni in chi li ha vissuti ed essere una curiosa interessante scoperta per i più giovani o per chi ne ha sentito solo parlare. Solo per fare qualche esempio ricordiamo la stazione di Norcia animata dall’arrivo e dalla partenza del trenino per Spoleto; la fiera in piazza San Benedetto con le bancarelle e le merci esposte persino sulla ringhiera che delimitava la statua del santo; la gita a Castelfranco di Ancarano o la festa della Madonna della Neve a Castel Santa Maria di Cascia; i lavori di rifacimento della pavimentazione in piazza San Benedetto nel 1981; la gioia di un tuffo nel fiume Sordo o della vendemmia; le foto ricordo tratte dalle lastre fotografiche in vetro scattate dalle macchine fotografiche a soffietto su treppiede.

Viviamo in un momento storico dominato dalla tecnologia che consente di cambiare in un attimo i colori delle immagini. Tuttavia, le fotografie in bianco e nero, rimangono un mezzo potente e senza tempo di comunicazione al punto che per il Calendario del 2025 le Grafiche Millefiorini di Norcia hanno voluto utilizzarle per suscitare un forte impatto emotivo oltre che visivo.