Gp Sakhir, Russell davanti a tutti anche nelle Libere 2 - Tuttoggi

SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – Dopo aver fatto segnare la miglior prestazione nella prima sessione di prove libere del GP di Sakhir, George Russell con la Mercedes si ripete mettendosi davanti a tutti anche nella seconda. Il britannico, al volante della vettura anglo-tedesca per sostituire Lewis Hamilton fermato dal Covid-19, ha fatto segnare il miglior tempo chiudendo in 54″713, portando a casa così un venerdì perfetto e mettendosi alle spalle sia la Red Bull di Max Verstappen sia la Racing Point di Sergio Perez. Quarto tempo, invece, per la Renault di Esteban Ocon che precede Alexander Albon con la Red Bull e Daniil Kvyat con l’Alpha Tauri. Solo 11° Valtteri Bottas con l’altra Mercedes, al quale è stato cancellato il miglior tempo per aver superato il limite della pista. Serata da dimenticare per la Ferrari che non va oltre il 16° tempo con Sebastian Vettel, mentre Charles Leclerc è costretto a rinunciare all’intera sessione con il monegasco fermato da un problema a un semiasse che l’ha portato a rientrare ai box dopo pochi giri senza uscire più.

