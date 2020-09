Gp Italia, Isola “Prestazioni mescole buone, gara insolita” - Tuttoggi

MONZA (ITALPRESS) – “Le prestazioni di tutte e tre le mescole sono state molto buone oggi. La strategia di gara è stata ovviamente condizionata dalla bandiera rossa, preceduta dalla safety car, dando vita ad un gran premio insolito e molto spettacolare”. Lo ha dichiarato Mario Isola, responsabile F.1 e Car Racing di Pirelli, al termine del Gp d’Italia disputato a Monza e vinto a sorpresa da Gasly su Sainz e Stroll. “Alla fine abbiamo disputato una gara sprint di 27 giri con i piloti che hanno gestito al meglio i pneumatici fino al traguardo. Congratulazioni a Pierre Gasly e AlphaTauri per una vittoria memorabile e una gara perfettamente gestita, così come a Carlos Sainz con la McLaren e Lance Stroll con Racing Point, 2° e 3° in questo incredibile Gran Premio d’Italia, dove i primi tre hanno utilizzato strategie completamente diverse”.

(ITALPRESS).