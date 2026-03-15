 Gp Cina, Alonso toglie mani dal volante per continue vibrazioni e poi si ritira. Cos'è successo - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Gp Cina, Alonso toglie mani dal volante per continue vibrazioni e poi si ritira. Cos’è successo

tecnical

Gp Cina, Alonso toglie mani dal volante per continue vibrazioni e poi si ritira. Cos’è successo

Dom, 15/03/2026 - 12:03

Condividi su:

(Adnkronos) – Prosegue il disastroso avvio del Mondiale di Formula 1 per l’Aston Martin. Dopo le difficoltà viste in Australia nella prima gara, il team di Silverstone ha vissuto un altro weekend da dimenticare nel Gran Premio di Cina di oggi, domenica 15 marzo, con i due ritiri di Stroll e Alonso.  

 

Molto preoccupante il problema che ha fermato Fernando Alonso al 35° giro della gara sul circuito di Shanghai. Lo spagnolo ha dovuto alzare bandiera bianca a causa delle intense vibrazioni della monoposto, impossibili da gestire. Una situazione anche pericolosa, come confermato da alcuni video che in queste ore stanno facendo il giro dei social, con la onboard della sua monoposto. 

I filmati mostrano lo spagnolo costretto a staccare addirittura le mani dal volante nel rettilineo, per cercare sollievo a causa delle eccessive vibrazioni. Un caso quasi imbarazzante per l’Aston Martin, che dovrà sfruttare le prossime settimane per cercare nuove soluzioni in grado di dare una macchina affidabile ai piloti.  

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!