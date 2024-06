Gp Canada, Verstappen trionfa con Red Bull e disastro Ferrari: Leclerc e Sainz k.o. - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – La Red Bull di Max Verstappen torna al successo vince il Gp del Canada di F1 sul circuito cittadino di Montreal, dove si consuma il disastro Ferrari con i ritiri di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Verstappen, saldamente in vetta al Mondiale, gestisce al meglio la gara in una giornata complicata per le condizioni meteo e precede sul traguardo la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di George Russell. Ai piedi del podio l’altra Mercedes di Lewis Hamilton.

La Ferrari chiude il weekend a mani vuote con un doppio ritiro. Leclerc si ferma per un problema al motore. Sainz finisce k.o. dopo un contatto con la Williams di Alex Albon in un incidente chiuso dal testacoda della rossa. In archivio un doppio ritior che, per il Cavallino, non si vedeva da Baku 2022.

K.o. anche la Red Bull di Sergio Perez, mentre la McLaren di Oscar Piastri chiude quinta davanti alle due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll. Ottavo posto per Daniel Ricciardo mentre chiudono la top ten le due Alpine di Gasly e Ocon