Gp Bahrain, Isola “Molteplici strategie di gara possibili” - Tuttoggi

SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – “Ancora una volta c’è stata una grande differenza tra le sessioni svolte di giorno e quelle in notturna, il che rende più complesso calcolare strategie e set-up. Ci sono molteplici strategie di gara possibili, che dipendono anche dai set che restano disponibili per ogni pilota”. Questa l’analisi di Mario Isola, responsabile F1 e Car Racing Pirelli, dopo le qualifiche in vista del Gp del Bahrain, gara inaugurale del mondiale di F.1 “Tuttavia, ci sono stati diversi team che hanno ritenuto che la mescola medium fosse l’opzione migliore per iniziare la gara domani: quattro tra i primi dieci piloti in griglia, compresi i primi tre, inizieranno la gara con la Yellow medium C3 e questo garantirà loro la possibilità di scegliere tra più strategie. Ci sono diverse opzioni e le temperature più fresche previste per domani potrebbero rimischiare ulteriormente le strategie. Interessante anche il nuovo format della Formula 2, con due gare nella giornata di oggi. Soprattutto nella seconda gara ci sono stati alcuni giri impressionanti con pneumatici soft, come parte di una strategia alternativa che ha aiutato alcuni piloti partiti dalle retrovie a fare grandi rimonte, naturalmente aiutati anche dall’intervento della safety car”.

(ITALPRESS).