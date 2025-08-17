 Gp Austria, dominio Marc Marquez davanti ad Aldeguer. Disastro Bagnaia - Tuttoggi.info
Gp Austria, dominio Marc Marquez davanti ad Aldeguer. Disastro Bagnaia

Dom, 17/08/2025 - 15:03

Marc Marquez vince anche il Gp d’Austria. Lo spagnolo della Ducati centra il nono successo stagionale, il primo della carriera sul circuito austriaco, davanti ad Aldeguer (al secondo podio in top class, miglior risultato in carriera) e Bezzecchi (che partiva dalla pole position). Quarto Acosta, poi Bastianini, Mir, Binder e Bagnaia. Gara disastrosa per ‘Pecco’, che chiude all’ottavo posto un’altra giornata anonima. Caduta e ritiro per Jorge Martin, il pilota spagnolo dell’Aprilia è stato portato al centro medico per dei controlli. 

