Gp Austin, Verstappen in pole position davanti a Norris e Leclerc. La griglia di partenza - Tuttoggi.info

 Gp Austin, Verstappen in pole position davanti a Norris e Leclerc. La griglia di partenza
Gp Austin, Verstappen in pole position davanti a Norris e Leclerc. La griglia di partenza

Gp Austin, Verstappen in pole position davanti a Norris e Leclerc. La griglia di partenza

Dom, 19/10/2025 - 01:03

Max Verstappen centra il bis ad Austin e dopo il successo nella gara sprint si prende la pole position del Gp delle Americhe di domenica 19 ottobre. Il campione del mondo chiude le qualifiche con il giro veloce (1:32.510) davanti alla McLaren di Lando Norris e alla Ferrari di Charles Leclerc. Quarto George Russell su Mercedes, quinto Lewis Hamilton sull’altra Ferrari. Poi Piastri, Antonelli, Bearman, Sainz e Alonso a chiudere la top ten.  

Ecco la griglia di partenza del Gp di Austin di domenica 19 ottobre: 

1) Max Verstappen – Red Bull 

2) Lando Norris – McLaren 

3) Charles Leclerc – Ferrari 

4) George Russell – Mercedes 

5) Lewis Hamilton – Ferrari 

6) Oscar Piastri – McLaren 

7) Kimi Antonelli – Mercedes 

8) Oliver Bearman – Haas 

9) Carlos Sainz – Williams 

10) Fernando Alonso – Aston Martin 

11) Nico Hulkenberg – Stake F1 Team Kick Sauber 

12) Liam Lawson – Racing Bulls 

13) Yuki Tsunoda – Red Bull 

14) Pierre Gasly – Alpine 

15) Franco Colapinto – Alpine 

16) Gabriel Bortoleto – Stake F1 Team Kick Sauber 

17) Esteban Ocon – Haas 

18) Alexander Albon – Williams 

19) Isaak Hadjar – Racing Bulls 

20) Lance Stroll – Aston Martin (5 posizioni di penalità) 

