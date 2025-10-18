Gp Austin, Verstappen in pole position davanti a Norris e Leclerc. La griglia di partenza - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –
Max Verstappen centra il bis ad Austin e dopo il successo nella gara sprint si prende la pole position del Gp delle Americhe di domenica 19 ottobre. Il campione del mondo chiude le qualifiche con il giro veloce (1:32.510) davanti alla McLaren di Lando Norris e alla Ferrari di Charles Leclerc. Quarto George Russell su Mercedes, quinto Lewis Hamilton sull’altra Ferrari. Poi Piastri, Antonelli, Bearman, Sainz e Alonso a chiudere la top ten.
Ecco la griglia di partenza del Gp di Austin di domenica 19 ottobre:
1) Max Verstappen – Red Bull
2) Lando Norris – McLaren
3) Charles Leclerc – Ferrari
4) George Russell – Mercedes
5) Lewis Hamilton – Ferrari
6) Oscar Piastri – McLaren
7) Kimi Antonelli – Mercedes
8) Oliver Bearman – Haas
9) Carlos Sainz – Williams
10) Fernando Alonso – Aston Martin
11) Nico Hulkenberg – Stake F1 Team Kick Sauber
12) Liam Lawson – Racing Bulls
13) Yuki Tsunoda – Red Bull
14) Pierre Gasly – Alpine
15) Franco Colapinto – Alpine
16) Gabriel Bortoleto – Stake F1 Team Kick Sauber
17) Esteban Ocon – Haas
18) Alexander Albon – Williams
19) Isaak Hadjar – Racing Bulls
20) Lance Stroll – Aston Martin (5 posizioni di penalità)