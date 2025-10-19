 Gp Americhe, Verstappen vince davanti a Norris e riapre il Mondiale. Ordine di arrivo e classifica piloti - Tuttoggi.info
Gp Americhe, Verstappen vince davanti a Norris e riapre il Mondiale. Ordine di arrivo e classifica piloti

Gp Americhe, Verstappen vince davanti a Norris e riapre il Mondiale. Ordine di arrivo e classifica piloti

Lun, 20/10/2025 - 00:03

Max Verstappen vince il Gp delle Americhe e riapre il Mondiale 2025 di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo in carica, trionfa ad Austin completando il weekend perfetto cominciato con il successo nella Sprint e proseguito con la pole position nelle qualifiche. Verstappen precede la McLaren del britannico Lando Norris e la Ferrari del monegasco Charles Leclerc. 

Il britannico Lewis Hamilton, con l’altra Ferrari, è quarto davanti alla McLaren dell’australiano Oscar Piastri. Ecco l’ordine di arrivo del gran premio e la classifica piloti aggiornata. Tra una settimana si corre in Messico.  

Ecco l’ordine di arrivo del Gp delle Americhe di oggi, domenica 19 ottobre: 

1 Max Verstappen Red Bull Racing 

2 Lando Norris McLaren +7.959 

3 Charles Leclerc Ferrari +15.373 

4 Lewis Hamilton Ferrari +28.536 

5 Oscar Piastri McLaren +29.678 

6 George Russell Mercedes +33.456 

7 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +52.572 

8 Nico Hulkenberg Kick Sauber +56.402 

9 Oliver Bearman Haas F1 Team +63.840 

10 Fernando Alonso Aston Martin +69.590 

11 Liam Lawson Racing Bulls +72.509 

12 Lance Stroll Aston Martin +74.082 

13 Kimi Antonelli Mercedes +75.181 

14 Alexander Albon Williams +79.755 

15 Esteban Ocon Haas F1 Team +82.426 

16 Isack Hadjar Racing Bulls +92.324 

17 Franco Colapinto Alpine 1 giro 

18 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1 giro 

19 Pierre Gasly Alpine 1 giro 

RIT Carlos Sainz Williams ritiro 

Ecco la classifica piloti del Mondiale di Formula 1 dopo il Gp delle Americhe:  

1.Piastri 346  

2. Norris 332  

3. Verstappen 306  

4. Russell 252  

5. Leclerc 191  

6. Hamilton 142  

7. Antonelli 89  

8. Albon 73  

9. Hulkenberg 40  

10. Hadjar 39 

