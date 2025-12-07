 Gp Abu Dhabi oggi, ultima gara del Mondiale di Formula 1 - Diretta - Tuttoggi.info
Gp Abu Dhabi oggi, ultima gara del Mondiale di Formula 1 – Diretta

Gp Abu Dhabi oggi, ultima gara del Mondiale di Formula 1 – Diretta

Dom, 07/12/2025 - 14:03

(Adnkronos) – Il Mondiale 2025 di Formula 1 si chiude oggi con il Gp di Abu Dhabi, ultimo atto della stagione, che incoronerà il campione del mondo. Il britannico Lando Norris, con la McLaren, comanda la classifica mondiale con 408 punti. L’olandese Max Verstappen, con la Red Bull, insegue a quota 396. L’australiano Oscar Piastri, con l’altra McLaren, è terzo a 392. Norris si laurea campione del mondo se chiude almeno terzo nella gara di oggi. Verstappen, che scatta dalla pole position davanti al leader iridato, deve vincere e sperare che Norris non salga sul podio. 

 

Per Norris, sarebbe il primo titolo della carriera. Per Verstappen sarebbe il quinto trionfo consecutivo. 

