Governo, Tommaso Foti ministro agli Affari europei: oggi il giuramento - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Tommaso Foti subentra a Raffaele Fitto, entrato formalmente in carica ieri come vicepresidente della Commissione Ue con delega a Riforme e coesione. A quanto si apprende, l'attuale capogruppo alla Camera dovrebbe giurare già oggi, alle 12, come nuovo ministro degli Affari europei del governo Meloni.

Foti, viene confermato, assumerà anche tutte le altre deleghe che erano in capo a Fitto, quindi Sud, Politiche di Coesione e Pnrr.