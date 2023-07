Governo, Santanchè “Fare passo indietro? Non capisco per quale motivo” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Fare un passo indietro? Non capisco per quale

motivo, a oggi non ho ricevuto nessun avviso di garanzia e

sono assolutamente tranquilla. Sono tante le cose da fare”.

Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè,

intervenendo all’assemblea nazionale di Confagricoltura.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –