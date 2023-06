RAPALLO (GENOVA) (ITALPRESS) – “Questo governo dura per tutti i cinque anni del mandato, non minuto di meno”. Lo ha detto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, intervenendo al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria. “In Silvio, Antonio e Giorgia ho trovato non solo dei colleghi, ma degli amici. Più provano a dividerci con ricostruzioni surreali, più siamo uniti”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-