Governo, Salvini “Doveva cascare il mondo e invece bollette scendono” - Tuttoggi

MILANO (ITALPRESS) – “Giorgia, quanti uccelli del malaugurio: a settembre-ottobre doveva cascare il mondo e invece oggi ci sono le bollette del gas che scendono, e le pensioni minime e gli stipendi più bassi che salgono. Questo significa governare come centrodestra”. Lo ha detto il leader della Lega e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, in occasione dell’evento di chiusura della campagna elettorale del centrodestra al teatro Dal Verme di Milano, alla presenza di tutti i leader della coalizione a sostegno di Attilio Fontana come presidente della Regione Lombardia.

– foto: agenziafotogramma.it