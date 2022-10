Governo, Meloni domani alle 11 alla Camera per discorso programmatico - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Domani a partire dalle ore 11, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, interverrà nell’Aula della Camera per il discorso programmatico per la fiducia al governo.

Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montcitorio.

Il voto sulla fiducia al governo prenderà il via alle ore 19, con la prima chiama. L’esito della votazione è atteso dopo le ore 20.

(ITALPRESS).

-foto Palazzo Chigi-

Condividi su: