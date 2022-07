Governo, Letta “Serve stabilità, spero chiarimento Conte-Draghi” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “Spero che domani ci sia un passo avanti nel chiarimento che ci sarà tra Draghi e Conte”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta a ‘In Ondà su La7. “Il nostro Paese – ha aggiunto – ha bisogno di stabilità, ha bisogno che affronti la più grande delle sfide come l’inflazione e, in autunno si intervenga nel taglio del cuneo fiscale e sui salari. E’ una maggioranza difficile perchè stiamo insieme in modo abbastanza innaturale”, ha concluso Letta facendo riferimento alla Lega.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).

Condividi su: