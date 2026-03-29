Governo, Gemmato "Rimpasto? Non lo vedo all'orizzonte" - Tuttoggi.info

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Governo, Gemmato “Rimpasto? Non lo vedo all’orizzonte”

ItalPress

Governo, Gemmato “Rimpasto? Non lo vedo all’orizzonte”

Dom, 29/03/2026 - 21:03

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MANDURIA (TARANTO) (ITALPRESS) – “Il rimpasto non lo vedo all’orizzonte”, ma comunque “non è un timore, è una delle possibilità per migliorare la compagine di governo. Il Presidente del Consiglio ha accolto alcune dimissioni e questo è un primo passaggio”. Così il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, a margine del primo “Forum della Cucina Italiana”, iniziativa promossa da Bruno Vespa in collaborazione con l’Agenzia ICE e organizzata da Comin & Partners. “Rilancio in positivo: abbiamo offerto alla storia della Repubblica italiana uno dei governi più longevi, penso che attualmente siamo il terzo governo più longevo e ci candidiamo ad essere il governo più longevo della storia della Repubblica. Questo in sé è un valore, perché parallelamente al concetto di stabilità corre il concetto di prosperità: governando per una legislatura si possono fare programmi di breve, di medio e di lungo periodo, validarli e metterli in campo. Noi stiamo dando stabilità a questa nazione e non a caso l’Italia, in tutti i suoi parametri macroeconomici, oggi risulta essere prima in Europa nei parametri endogeni”, conclude Gemmato.
xi2/abr/mca1

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