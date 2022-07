Governo, Di Maio “Se salta governo Draghi addio tetto prezzo del gas” - Tuttoggi

MILANO (ITALPRESS) – “Se salta il governo Draghi salta il tetto massimo al prezzo del gas europeo, anche perchè il presidente Draghi è stato il promotore di questa iniziativa. Questo significa per le imprese e le famiglie continuare a risentirne. Chi chiede di risolvere il problema del superbonus non lo risolverà, questo vale anche per il salario minimo e per il cuneo fiscale”. Lo ha detto il leader di Insieme per il Futuro, Luigi Di Maio, parlando al congresso del Psi.(ITALPRESS).

Photo credits: www.agenziafotogramma.it