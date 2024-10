Governo, Cannella "Due anni di successi" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “Sono stati due anni di successi: le agenzie di rating promuovono l’Italia in maniera convinta, ma non dimentichiamo anche i successi che abbiamo conseguito rispetto alla nostra postura internazionale, al gettito fiscale, alla ripresa dell’economia”. Lo sottolinea il vicesindaco di Palermo e coordinatore di Fratelli d’Italia per la Sicilia occidentale,

Giampiero Cannella, a margine della kermesse per celebrare due anni di governo Meloni a Palermo.

