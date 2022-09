Governo, Calenda “Nel centrodestra caos gigantesco” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “Nel centrodestra c’è un caos gigantesco che è emerso già durante la campagna elettorale, quello che mi preoccupa è il merito delle proposte. Sono due le questioni che deve affrontare quella coalizione: una riguarda Berlusconi e Salvini, l’altra Giorgia Meloni in merito alle scelte che farà, sulla qualità delle persone che sceglierà”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite di “Tagadà” su La7.“In questo momento non c’è sbocco per un governo di unità nazionale. Il centro sarà cruciale per evitare gli estremismi dei sovranisti”, ha aggiunto.

– foto Agenziafotogramma.it –