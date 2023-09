Governo, Bonaccini "Sta finendo la luna di miele con il Paese" - Tuttoggi.info

AGRIGENTO (ITALPRESS) – “Il consenso verso la destra sta calando. Sta finendo la luna di miele, quell’atteggiamento quasi fideistico del Paese per ogni misura che il governo annunciava e prendeva. Tutto questo sta finendo perché dopo le promesse sull’immigrazione e sulle accise della benzina, ora gli italiani vedono raddoppiati gli sbarchi mentre sulla benzina il governo non è stato in grado neanche di lasciare i benefici dell’Esecutivo Draghi”. Così il presidente del Pd e governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, a margine della festa dell’Unità di Agrigento. vbo

– video Ufficio stampa Partito Democratico –