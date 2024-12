Gout Gout, a 16 anni più veloce di Bolt: Australia scopre nuovo fenomeno - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - L'Australia può contare sul nuovo fenomeno dell'atletica mondiale. Il suo nome è Gout Gout, velocista che non ha ancora compiuto 17 anni (lo farà il prossimo 29 dicembre) che sta dominando negli Australian All Schools Championships, ovvero i campionati scolastici australiani di atletica, di scena in questi giorni a Brisbane. Il giovane ha prima impressionato nella semifinale dei 100 metri con un notevole 10.04, sfruttando anche il vento a favore, e poi ha dominato anche nei 200.

La semifinale dei 100 era partita in salita per Gout Gout, che aveva avuto qualche problema a staccarsi dai blocchi, ma è poi riuscito a recuperare gli avversari con un allungo spaventoso. Il giovane ha chiuso in 10.04 migliorando il suo precedente record personale e facendo segnare il quarto miglior tempo di sempre per un australiano sui 100 metri. Il tempo però non vale ai fini statistici percché poteva contare su un 3.4 di vento a favore, ma Gout ha comunque dominato ancora nella finalissima dei 100 metri, chiudendo con un 10"17, diventato il nuovo record del mondo under 18 sui 100 metri.

Un altro record Gout Gout lo ha fatto segnare nei 200 metri. A Brisbane infatti l'australiano ha prima chiuso le batterie con un 20"38 condizionato molto dal vento a sfavore, poi ha dominato in gara, vincendo in 20"04. Gout ha così migliorato il suo record personale di 2 decimi e mezzo e infranto quello nazionale, che durava da 56 anni. L'uomo più veloce dell'Australia sui 200 metri, fino a questo momento, era infatti Peter Norman, che vinse l'argento alle Olimpiadi del 1968 con un 20"06.

Gout Gout però non si è fermato qui. Perché se i paragoni con Usain Bolt si sono già sprecati, il giovane aussie ha aperto un canale diretto con l'uomo più veloce della storia. Sì perché il suo 20"04 ha infranto il 'World Age Record', ovvero, il record sotto i 17 anni, fatto segnare proprio da Bolt nel 2003, quando corse i 200 metri in 20"13.