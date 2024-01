Gotor "Sandra Milo amica di Roma, la ricorderemo" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Sandra Milo è stata un’amica e una cittadina di Roma, il sindaco Gualtieri ha voluto omaggiarla concedendole il suo luogo più prestigioso, la Sala della Protomoteca”. Così l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, in Campidoglio alla camera ardente di Sandra Milo. Gotor ricorda “la grande umanità, la simpatia e l’ironia. Stiamo ricordando una delle più grandi attrici italiane del secondo Novecento che ha legato la sua vita e la sua esperienza professionale ai più grandi registi del nostro cinema, a partire naturalmente dal sodalizio con Federico Fellini, e dall’aver fatto parte di un capolavoro della storia del cinema come ‘Otto e mezzo’. Roma farà di tutto per ricordarla, la sua storia merita di essere ricordata”, conclude.

