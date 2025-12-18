 Golf, Kia Italia official automotive partner del Settore Paralimpico FIG - Tuttoggi.info
Golf, Kia Italia official automotive partner del Settore Paralimpico FIG

ItalPress

Gio, 18/12/2025 - 18:02

Gio, 18/12/2025 - 18:02

MILANO (ITALPRESS) – Kia Italia sarà official automotive partner del Settore Paralimpico FIG, supportando la mobilità dei golfisti paralimpici italiani durante i raduni e gli eventi sportivi organizzati dalla Federazione Italiana Golf: l’Open d’Italia ProAbili presented by Regione Marche e i Campionati Europei a Squadre per Golfisti con Disabilità. L’accordo, di durata triennale, è stato sottoscritto al Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa di Pieve Emanuele, in provincia di Milano.
