Golf, Kia Italia official automotive partner del Settore Paralimpico FIG - Tuttoggi.info





MILANO (ITALPRESS) – Kia Italia sarà official automotive partner del Settore Paralimpico FIG, supportando la mobilità dei golfisti paralimpici italiani durante i raduni e gli eventi sportivi organizzati dalla Federazione Italiana Golf: l’Open d’Italia ProAbili presented by Regione Marche e i Campionati Europei a Squadre per Golfisti con Disabilità. L’accordo, di durata triennale, è stato sottoscritto al Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa di Pieve Emanuele, in provincia di Milano.

f28/fsc/gtr