glo alla Design Week con due opere di Rotelli - Tuttoggi

MILANO (ITALPRESS) – glo, brand di punta di British American Tobacco (BAT) Italia per i dispositivi a tabacco riscaldato, sarà presente durante la settimana del design a Milano sostenendo due opere, Falso Autentico ed Experiri, firmate entrambe dal celebre artista Marco Nereo Rotelli.

Grazie al lavoro di Rotelli, all’interno dell’opera Falso Autentico, esposta dal 4 al 19 settembre presso il cortile del Settecento dell’Università degli Studi di Milano, “ritroviamo forti richiami al concept del brand glo: non solo l’ossimoro utilizzato come nome stesso, ma anche l’accostamento di materiali profondamente diversi ma complementari tra loro”, spiega glo in una nota.

Con Falso Autentico l’artista crea infatti un’opera in grado di esprimere e rappresentare un concetto in cui gli opposti convivono in un unico ambiente.

Così l’artista Marco Nereo Rotelli presenta la sua opera: “Falso Autentico è la casa dei linguaggi che abbiamo perso e riaffiora trasformata. Si tratta di entrare in un’architettura fatta di terra cruda con l’antica tecnica africana per uscire nel futuro, poichè il dentro è il fuori: uno spazio digitale e immersivo, un’idea di un luogo come logos. E’ come entrare nel mito e uscire nell’infinito digitale. Cosa può donare un luogo dove la buccia parla della terra antica e l’interno della globalizzazione?”.

Falso Autentico è una cupola fatta di terra cruda con l’antica tecnica africana che si incontra con l’atmosfera futuristica e digitale dei suoi interni, dove il messaggio sottostante suggerisce che passato e futuro possono coesistere nello stesso spazio. L’edificio è stato progettato insieme all’architetto Mauro Bertagnin e rivela inoltre un approccio sostenibile al costruire e all’abitare.

Nel chiostro che ospita l’opera, saranno installati sei totem che accompagneranno il visitatore nella scoperta del progetto, attraverso il racconto del concept, della struttura, dell’artista e dell’interazione tra mondo fisico e digitale.

A completamento di Falso Autentico, glo supporta anche un secondo progetto, “Experiri”, ideato da Rotelli.

Il progetto, prodotto da Palazzo Reale, Comune di Milano-Cultura, Art Project e 2CHANGINGART sarà visibile al pubblico su prenotazione all’interno della ala delle Cariatidi di Palazzo Reale dall’8 al 12 settembre. Con Experiri, prende vita una performance live, dove artisti di diversa natura si alternano creando, con la loro personale espressione artistica, l’opera stessa.

In un percorso così complesso, Rotelli sceglie la via della multidisciplinarietà, invitando protagonisti di calibro internazionale. Partecipano i poeti Adonis e Yang Lian, il fotografo Aurelio Amendola, il musicista e DJ Alessio Bertallot, il compositore Roberto Cacciapaglia, il fisico e geologo Paolo Dell’Aversana, il filosofo Massimo Donà, il regista Franco Piavoli.

Per cinque giorni, sarà possibile partecipare a un evento in progress: la realizzazione di un “dispositivo delle arti” all’interno della Sala delle Cariatidi trasformata in un cantiere della creatività multiforme. Arte, musica, poesia e fotografia, cinema e teatro interagiranno creando rinnovate simbiosi. Ricchi saranno i contributi degli “ospiti autori”: Maria Vittoria Baravelli, Art-Sharer; Mauro Bertagnin, architetto; James Bradburne, Direttore Generale Pinacoteca di Brera; Domenico De Masi, sociologo; Oscar Farinetti, imprenditore; Antonio Lanzillo, designer; Alessio Lega, cantautore; Francesco Marelli, creativo digitale; Andrea Margaritelli, Presidente dell’Istituto Nazionale di Architettura; Federica Restani, attrice; Pietro Verardo, studioso di musica futurista.

Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa commenta: “Siamo molto contenti di essere presenti in questo contesto internazionale di grande importanza per il settore artistico, ribadendo la missione di glo di mecenate a supporto di differenti forme d’arte. E’ un percorso intrapreso dal nostro brand già da tempo e che con questa nuova collaborazione si rafforza ulteriormente: negli scorsi mesi abbiamo inaugurato a Napoli il progetto ART&more by glo, che proseguirà nel corso dell’anno in altre città italiane, un concept di attivazioni che puntano proprio a valorizzare e sostenere l’arte nelle sue diverse espressioni. In occasione della Design Week milanese abbiamo chiesto a Marco Nereo Rotelli di realizzare delle opere artistiche che fossero in grado di interpretare al meglio la filosofia di glo ovvero la possibilità di far coesistere strade apparentemente opposte tra loro, “senza compromessi”. E’ un onore e un piacere collaborare con Marco, un artista visionario, assolutamente affine ai nostri valori e che ha fatto della commistione tra generi e stili uno dei suoi punti di forza”.

“BAT è oggi impegnata nella realizzazione di “A Better Tomorrow”, un futuro migliore per i consumatori, per la società e per le comunità in cui opera, attraverso la riduzione del suo impatto ambientale. Rotelli ha saputo rendere anche questo valore, esprimendo in Falso Autentico un approccio sostenibile al costruire”, aggiunge.

