Gli Arcieri Città di Terni “mondiali” grazie a Sabrina Vannini e Matteo Santi

Arcieri Città di Terni “mondiali” grazie a Sabrina Vannini e Matteo Santi. In questo periodo la società ternana è infatti protagonista, con questi due atleti, a livello mondiale.

Sabrina Vannini, campionessa europea di arco istintivo in carica (Svezia) sarà di scena dal 3 al 7 settembre sarà protagonista con la maglia della nazionale Italiana in Canada, a Lac La Biche, per il Mondiale 3D. L’atleta degli Arcieri Città di Terni è indubbiamente una delle favorite per la conquista della medaglia d’oro.

Discorso diverso per Matteo Santi. Il giovane arciere ternano è fresco reduce dalla prima esperienza al Mondiale Giovanile che si è svolto dal 20 al 25 agosto a Madrid. Nella categoria Individuale Junior, arco Olimpico, Santi dopo aver ottenuto l’accesso al secondo turno superando brillantemente il polacco Filip Lazowski 7-3 nelle qualificazioni è stato battuto 6-4 dal canadese Aaron Cox.

Per lui immediata la possibilità di rifarsi considerato che dal 30 settembre al 5 ottobre sarà di scena a Mokrice Catez (Slovenia) per l’European Field Championships.

“E’ sempre un immenso onore, per noi, avere atleti impegnati con la maglia della Nazionale in eventi di caratura mondiale – il commento di Stefano Tombesi, consigliere Federale e vicepresidente dell’Arcieri Città di Terni – riponiamo grande fiducia in Sabrina Vannini, autentica top player, alla quale auguriamo di tornare con al collo la medaglia più preziosa. Stesso auspicio per il “nostro” Matteo che in Slovenia sarà per l’ennesima volta fianco a fianco con i migliori della categoria, questa volta d’Europa”.

