Gli Alpini invadono Assisi: il programma delle iniziative del weekend - Tuttoggi

Dal 16 al 18 settembre

Assisi da oggi, venerdì 16 settembre, accoglie il raduno del quarto raggruppamento degli Alpini che, inizialmente previsto nel 2020 era poi stato ‘cancellato’ dalla pandemia: in città, secondo le stime di Comune e organizzatori, arriveranno tra le due e le quattromila persone che rimarranno fino a domenica 18.

Gli alpini presenteranno una serie di iniziative per far conoscere e raccontare la storia del Corpo, che quest’anno festeggia il 150esimo anniversario, le imprese e le qualità che da contraddistinguono chi indossa la divisa, qualità come il coraggio, lo spirito di sacrificio, il senso di appartenenza, la solidarietà. L’obiettivo è anche mantenere accesa la memoria sull’ultimo sisma, quello del 2016, anche attraverso una attività benefica, destinando 300 mila euro raccolti in questi anni ad un comune del cratere.