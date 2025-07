ROMA (ITALPRESS) – “È stata una grande vittoria. Di fatto si è concluso oggi, anche se non formalmente, il percorso per la riforma della giustizia. Si realizza il grande sogno di Berlusconi che lassù sarà soddisfatto. È un grande successo per Forza Italia e per i cittadini”. Lo ha dichiarato il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, a margine della cerimonia di giuramento dei giovani funzionati diplomatici, a Villa Madama.

