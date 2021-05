“Ho sentito il dovere, in un momento particolare della mia vita, di dare una risposta ai tanti magistrati che mi chiedevano di raccontare la vera storia su come erano andate le cose all’interno della magistratura e nelle correnti”. Lo dice l’ex presidente dell’Anm, Luca Palamara, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’Agenzia Italpress.

